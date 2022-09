Home Rubato Der Nachlass von Edita Gruberová.

Am Mittwoch, 7. September 2022 gelangt der Nachlass einer der größten Opernsängerinnen ihrer Zeit im Wiener Dorotheum zur Auktion. Musikchefin Ursula Magnes hat mit Tochter Klaudia Huber über Beweggründe, die Sammelleidenschaft ihrer Mutter und die Sammlung selbst gesprochen. Darunter auch ein Manuskript des Liedes „Waldseligkeit“ op. 49/1 von Richard Strauss, Möbelstücke, Schmuck, Konzertroben oder die Krone der Elisabetha aus Gaetano Donizettis „Roberto Devereux“ an der Bayerischen Staatsoper in München.

