Der neue evangelisch-lutherische Bischof im Gespräch.

Mit 1. September hat die evangelisch-lutherische Kirche in Österreich mit Michael Chalupka einen neuen Bischof. Der frühere langjährige Direktor des evangelischen Hilfswerks Diakonie wurde im Mai zum Bischof gewählt. Stefan Hauser spricht mit ihm zum Beginn seiner Amtszeit, die auch in die Schöpfungszeit der christlichen Kirchen fällt über seinen ökologischen Fußabdruck und über die Herausforderungen, die er in seinem Amt zu bewältigen hat.

Stefan Hauser beim Interview mit dem neuen evangelisch-lutherischen Bischof Michael Chalupka in den Räumlichkeiten des Evangelischen Zentrums in Wien-18.