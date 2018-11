Home Startseite Der neue Residenzkünstler.

Nach Julia Fischer hat nun für die Saison 2018/19 wieder ein Geiger die Funktion des Artist in Residence bei den Wiener Symphonikern übernommen. Diesmal ist es Nikolaj Szeps-Znaider, der allerdings nicht nur als Geigensolist in Erscheinung treten wird, sondern die Wiener Symphoniker auch in zwei Konzerten als Dirigent leiten wird. Michael Gmasz hat den wandelbaren Musiker für die Novemberausgabe von Takt.Gefühl vor das Mikrofon gebeten und ihn zu seinen Vorlieben, seinen musikalischen Vorbildern und seine Erwartungen an die Residenz in Wien befragt. UND der Künstler erläutert gleich zu Beginn der Sendung, wie es zu seiner „plötzlichen“ Namenserweiterung gekommen ist.

In der Rubrik „Wiener Symphoniker Inside“ ist diesmal Matthias Honeck als Vertreter der zweiten Geigen zu Gast.