Der neue Schottenabt.

Am Montag, dem 22. März 2021, dem Fest des heiligen Benedikt, findet im Rahmen eines Gottesdienstes die offizielle Amtsübergabe von Abt Johannes an Abt Nikolaus statt: Dabei werden Abt Nikolaus der Schlüssel des Klosters und das Siegel des Schottenstiftes überreicht, die Mitbrüder geben ihm ihr Treueversprechen (Homagium). Eine Woche davor spricht Abt Nikolaus Poch über seine Berufung, das Leben im Kloster und über die Herausforderungen von Mönchen in der Gegenwart. Eine Sendung von Stefan Hauser.

