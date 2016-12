Home Operettenfenster Der Obersteiger.

Drei Jahre nach dem „Vogelhändler“ ließ sich Carl Zeller von seinem bewährten Librettisten-Gespann Moritz West und Ludwig Held erneut ein volkstümliches Sujet schreiben. Doch trotz Anfangserfolg und schwungvoller Melodien schaffte „Der Obersteiger“ nie den Sprung in das Standardrepertoire. Zum Glück lässt sich Herbert Mogg weder davon noch von Arbeiterstreiks und Liebeswirrnissen beeindrucken – unerschrocken steigt er gemeinsam mit dem Chor und Orchester Musik Theater Schönbrunn in das Zeller’sche Bergwerk hinab. Dort warten u.a. schon Bernhard Berchtold (Martin), Wolfgang Müller-Lorenz (Zwack) und Anna Siminska in der Rolle der Spitzenklöpplerin Nelly auf ihren musikalischen Einsatz.