Der Retter der Käfer.

Ameisen, Bienen, Käfer – geht das Insektensterben weiter wie bisher, gibt es die kleinen Lebewesen in 100 Jahren womöglich nur noch im Museum. Der Künstler Edgar Honetschläger will das ändern: Er hat im November 2018 eine Initiative gegründet namens: „go bugs go“. Das Ziel des Projekts: Wiesen und Wälder für Tiere wie Insekten zu schützen. Der Künstler kauft Land für Käfer und Co.

Eine Sendung von Gerlinde Petric-Wallner.

go bugs go

Fotocredit: Klemens Ortmeyer / gobugsgo / Edgar Honetschläger