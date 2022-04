Home Perspektiven Der Schlüssel zum Glück.

Glücklichsein kann man lernen. Wie das geht, erzählt uns die Psychologin Heide-Marie Smolka. Sie hat ein Glückstraining entwickelt.

Eine Sendung von Monika Fischer.

Am 8. Mai lädt Heide-Marie Smolka zu einem Spaziergang zum Thema Glück ein, Start ist am Stephansplatz. Alle Infos zu diesen „Walk and Talk“-Workshops finden Sie hier.