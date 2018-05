Home Perspektiven Der Skandal der Skandale.

„Der Skandal der Skandale – Die geheime Geschichte des Christentums“ heißt das neue Buch des deutschen Theologen und Psychiaters Manfred Lütz, in dem er in allgemeinverständlicher Form den heutigen Stand der Geschichtsforschung zu all den „sogenannten Skandalen der Christentumsgeschichte“ aufarbeitet. Eine Sendung von Stefan Hauser.