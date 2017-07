Home Startseite Der Sommer vor der neuen Saison.

Während die Wiener Symphoniker gerade in ihrem Sommerdomizil am Bodensee weilen und beinahe täglich Bizets Carmen auf die Seebühne bringen, machen Michael Gmasz und Symphoniker-Intendant Johannes Neubert einen Ausblick auf die nächste Saison 2017/18. Manch Altbewährtes, wie die regelmäßigen Konzertzyklen in Konzerthaus und Musikverein, die Residenzen im Theater an der Wien oder Tourneen durch Europa und Asien, trifft nach der Sommerpause auf Neues, wie Julia Fischer als Artist in Residence, den neuen 1. Gastdirigenten Lahav Shani und neu entwickelte Vermittlungsprojekte. Zeit für einen Überblick!