Am 4. Oktober geht die erste Premiere der neuen Saison an der Wiener Staatsoper über die Bühne. Sergej Prokofjews „Der Spieler“ nach dem gleichnamigen Roman von Dostojewski inszeniert von Karlone Gruber und dirigiert von Simone Young. Richard Schmitz bringt eine Einführung in die Oper. Eine faszinierende Schilderung der Hektik und Nervosität, die alle erfasst, die der Spielleidenschaft verfallen sind. Diese vieraktige Konversationsoper ist voll der Dramatik und bringt auch musikalisch viel Interessantes. Zu hören sind Ausschnitte aus zwei Aufnahmen mit Valery Gergiev, eine ältere mit Gennadi Roschdestwenski und die aktuellste mit Daniel Barenboim. Das bietet interessante Vergleichsmöglichkeiten.

(c) Wiener Staatsoper / Michael Pöhn / Bühnenbild: Roy Spahn