Schon bald wird in Kirchen und Stuben rund um den Erdball wieder „Stille Nacht“ erklingen, in unzähligen Sprachen – Afrikaans, Grönländisch, Hawaianisch, Persisch, Japanisch oder Wallisisch.

Wir begleiten noch einmal den jungen Lucas ins Jahr 1818 und hören gespannt, ob es ihm gelingt, bei der Uraufführung des berühmten Weihnachtsliedes in der Oberndorfer Kirche dabei zu sein. Nehmen Sie Platz im Ohrensessel!

Michaela Krauss liest Auszüge aus „Stille Nacht und das Geheimnis der Zauberflöte“ von Reinhard Schwabenitzky.

Eine Sendereihe von Monika Fischer.

Stille Nacht und das Geheimnis der Zauberflöte von Reinhard Schwabenitzky ist im Tyrolia Verlag erschienen.