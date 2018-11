Am 24. Dezember 1818 singen im kleinen, verarmten Oberndorf der Hilfspfarrer Joseph Mohr und der Lehrer Franz Xaver Gruber zum ersten Mal ihr Lied „Stille Nacht“. Wer wäre da nicht gern dabei gewesen? Der zwölfjährige Lucas muss um alles in der Welt diese Uraufführung miterleben, denn davon hängt die Zukunft seiner Familie ab. Mit Hilfe einer Zauberflöte reist Lucas vom 21. ins 19. Jahrhundert, als das kleine Oberndorf gerade vom reichen Laufen auf der anderen Seite der Salzach getrennt wurde, die Menschen von den Napoleonischen Kriegen gezeichnet sind und im ganzen Umkreis große Not herrscht.

In seinem neuen Roman „Stille Nacht und das Geheimnis der Zauberflöte“ verpackt Reinhard Schwabenitzky die Entstehung des wohl berühmtesten Weihnachtsliedes der Welt in eine turbulente Geschichte.

Michaela Krauss liest Auszüge aus „Stille Nacht und das Geheimnis der Zauberflöte“.

Eine Sendereihe von Monika Fischer.

Stille Nacht und das Geheimnis der Zauberflöte von Reinhard Schwabenitzky ist im Tyrolia Verlag erschienen.