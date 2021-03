Home Rubato Der Tango-Mann.

Am 11. März 1921 wurde im argentinischen Mar del Plata Astor Piazzolla geboren. Marion Eigl gestaltet zum 100. Geburstag eine Sendung, in der Aufnahmen mit dem Meister des Tango Nuevo im Zentrum stehen. Der Dirigent Rubén Dubrovsky – selbst in Argentinien geboren – spricht über Piazzollas Weg, seine Bedeutung und beleuchtet anhand einer Anekdote auch den Menschen hinter dem Musiker.