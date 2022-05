Home Rubato Der Tod in Venedig.

Am Samstag hat an der Wiener Volksoper Der Tod in Venedig Premiere. Gerrit Prießnitz dirigiert Benjamin Brittens letzte Oper. Im Gespräch mit Marion Eigl erläutert er das Besondere an diesem Werk, an der Zusammenarbeit mit Regisseur David McVicar und blickt in die kommende Spielzeit unter der neue Direktion rund um Lotte de Beer.

Rainer Trost (Gustav von Aschenbach), Martin Winkler (Der alte Gondoliere) – © Barbara Pállfy