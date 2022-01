Home Cellissimo Der unvermeidliche Popper!

Mit diesem Attribut belegte der berühmt-berüchtigte englische Musikkritiker George Bernard Shaw im Jahr 1891 den in ganz Europa bewunderten und populären Violoncello-Virtuosen David Popper (1843–1913), fehlten damals doch in keinem Konzert eines Cellisten dessen bravourösen oder lyrisch-gefühlvollen Stücke. Aber David Popper war nicht nur ein herausragender Cellovirtuose, der für sein Instrument publikumswirksame Stücke komponiert und zahllose gefeierte Konzertreisen durch ganz Europa bis nach Russland unternommen hat, sondern auch ein überaus gebildeter Musiker und bedeutender Musikpädagoge. Seine lebenslangen Erfahrungen als Solist, Orchester- und Kammermusiker fanden ihren Niederschlag in seiner 40 Etüden umfassenden „Hohen Schule des Violoncellospiels“, bis heute ein Standardwerk der Cellistenausbildung. – Ingrid Fuchs widmet sich in dieser Folge von Cellissimo dem charismatischen Musiker und Menschen David Popper, einer der faszinierendsten, in der österreichisch-ungarischen Monarchie verwurzelten Künstlerpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, die auch im Wiener Musikleben eine bemerkenswerte Rolle gespielt hat.