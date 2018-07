Home Startseite Der Verein Haydnregion NÖ.

In der Juliausgabe von „Zum Haydn“ spricht Michael Gmasz mit Brigitte Gampe, der Obfrau des Vereins Haydnregion Niederösterreich. Sie erzählt von ihren Aufgaben im Verein, ihrem persönlichen Bezug zu Haydn und der Region und von der Bedeutung des Vereins für die Verankerung in der Gesellschaft. Außerdem kommt Peter Peinstingl zu Wort, der am 10. August mit seiner Stiftsmusik der Erzabtei Stift St. Peter in Salzburg in der Haydnregion zu Gast sein wird.