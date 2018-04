Home Operettenfenster Der Vogelhändler.

„Griaß Eich Gott, alle miteinander“, „Ich bin die Christel von der Post“, „Schenkt man sich Rosen in Tirol“: Mit seinem „Vogelhändler“ gelang dem niederösterreichischen Ministerialrat Carl Zeller ein prächtiger Strauß an unverwüstlichen Hits. Die Geschichte von der Postbotin Christel, ihrem Adam, Kurfürstin Marie und den Beamtenpersiflagen Würmchen und Süffle ist dank der legendären Besetzung in besten Händen: Anneliese Rothenberger, Peter Anders, Anny Schlemm und Willy Hofmann. Unterstützung kommt vom Großen Operettenorchester, sicher geleitet vom „wandelnden Operettenlexikon“ Franz Marszalek.