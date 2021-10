Home Perspektiven Der Wald als Kurort.

Österreich besteht fast zur Hälfte aus Wald. Womit man quasi ein Gesundheitsressort vor der Haustür hat. Denn im Wald sinken der Puls und der Blutdruck, das Stresslevel reduziert sich – und, besonders wichtig, man kommt in Bewegung. Daniela Haluza ist am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien mit einem Schwerpunkt auf Umweltmedizin tätig und forscht zum Thema Wald und Gesundheit. In den Perspektiven verrät sie unter anderem, welche Plätze im Wald uns besonders gut tun. Und wie es sich körperlich auswirken kann, wenn man nicht genug im Freien unterwegs ist, Stichwort „Naturdefizit-Syndrom.“

Eine Sendung von Marlene Groihofer.