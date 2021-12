Home Perspektiven Der Wald brennt.

Es ist ein alter Brauch, dass in der Weihnachtszeit Mädchen und Buben, verkleidet als die heiligen drei Könige, von Haus zu Haus ziehen, für die Bewohnerinnen und Bewohner singen, ihnen Segen bringen und um Spenden für Menschen in Not bitten.

In diesem Jahr stehen die indigenen Gemeinschaften im Amazonas im Mittelpunkt der Sternsingeraktion. Der größte Regenwald der Erde wird in einem noch nie dagewesenen Tempo zerstört. Das bedroht das Leben der Indigenen und gefährdet zusätzlich das Klima auf der ganzen Erde.

Eine Sendung von Monika Fischer.

Die Sternsinger sind in diesen Tagen in ganz Österreich unterwegs. Auf Corona-Abstandsregeln wird geachtet. Sie können auch virtuell spenden.

Mehr über die Dreikönigsaktion erfahren Sie am 3. Jänner von 8 bis 18 Uhr bei unserem Thementag.