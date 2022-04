Home Startseite Der Weinviertler Donauraum in Wien.

www.wachaufoto.at

Ein Thementag in Zusammenarbeit mit Weinviertel Tourismus am 3. Mai 2022 von 8 bis 18 Uhr auf radio klassik Stephansdom. Denn die Region Weinviertel Donauraum präsentiert sich am 11. Mai 2022 in der Bundeshauptstadt und bietet ein buntes Programm beim Donauraum-Tag Am Hof. Der Thementag auf radio klassik Stephansdom macht Gusto darauf diesen Donauraum-Tag von 10 bis 20.30 Uhr zu besuchen und zu erleben. Es geht u.a. um Käferbohnen, die Fosilienwelt Stetten, Backwaren von Geier, die Jungwinzer vom Bisamberg, die Wilden Kaiser, oder auch um die Festspiele Stockerau.