Der Welt-Mädchentag mit Plan International

Seit 80 Jahren arbeitet Plan International daran, dass Mädchen und Buben ein Leben frei von Armut, Gewalt und Unrecht führen können. Von Bildung über Gesundheit, Hygiene und Umweltschutz sowie humanitäre Hilfe bis zum Kinderschutz: Plan verbessert in Afrika, Asien und Lateinamerika in über 70 Ländern die Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen, deren Familien und Gemeinden.

Ein besonderer Fokus der Arbeit von Plan International liegt in der Unterstützung von Mädchen. Denn Mädchen und Frauen sind weltweit stärker von Armut betroffen als Buben und Männer.

Die erste Kampagne für Mädchen entstand 2003 in Deutschland unter dem Titel „Because I am a girl“. Schauspielerin Senta Berger war Impulsgeberin für die Entstehung, nachdem sie in Nepal beobachtet hatte, wie ein Mädchen in Fetzen herumlief, während sein Bruder eine schöne Schuluniform trug: „Als ich die Mutter auf diese Ungleichbehandlung ansprach, sagte sie nur ‚Es ist doch bloß ein Mädchen‘. Am 11. Oktober 2012, dem historisch ersten Welt-Mädchentag startete „Because I am a Girl“ als weltweite Kampagne aller Plan-Länder. 2016 entstand die globale Bewegung #Girls Get Equal.

Von 8 bis 18 Uhr steht das Wortprogramm von radio klassik Stephansdom am 11. Oktober 2021 ganz im Zeichen des Weltmädchentages und Plan International.

GesprächspartnerInnen im Rahmen des Thementages sind unter anderem:

Rudolf Klausnitzer, Vorstandsmitglied Plan International, Patricia Aulitzky, Schauspielerin und Plan Patin, Senta Berger, Schauspielerin und Schirmherrin der „Because I am a girl“-Kampagne, Edell Otieno-Okoth, Referentin im Bereich weibliche Genitalverstümmelung, Julia Engel, Kampagnenteam #Girls Get Equal, Bishnu Chaudhary, ehemaliges Kamlahari-Mädchen – heute Anwältin, und Nathalie Schwaiger, Plan-Unterstützerin und Autorin von „Sklavenkind“.

Mit einer Plan Patenschaft hilft man einem Kind, seiner Familie und der gesamten Gemeinde.

Die Hälfte der Weltbevölkerung ist weiblich. Aber haben Frauen auch die Hälfte aller wichtigen Jobs auf der Welt? Sitzen sie gleichberechtigt an einem Tisch und treffen gemeinsam mit Männern wichtige Entscheidungen? Nein, leider nicht! #Girls Get Equal

Bildung ist für Mädchen der Schlüssel zu einem besseren und selbstbestimmten Leben.

Schauspielerin Patricia Aulitzky unterstützt als Plan-Patin ein Mädchen in Simbabwe.