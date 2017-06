Home Operettenfenster Der Zigeunerbaron.

„Ja, das Alles auf Ehr‘, und noch viel mehr!“ wollte Johann Strauß mit seinem „Zigeunerbaron“ bei seinem Einstieg in die ehrwürdige Welt der Hofoper präsentieren. Librettist Ignaz Schnitzer verpatzte den Coup, Strauß komponierte stattdessen für das Theater an der Wien die legendäre Operettenversion. Legenden auch in dieser Aufnahme von 1956: Emmy Loose, Eberhard Wächter, Erich Kunz, Waldemar Kmentt sowie Chor und Orchester der Wiener Volksoper unter der bewährten Leitung von Anton Paulik.