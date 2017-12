Home Operettenfenster Der Zigeunerbaron.

„Ja, das Alles auf Ehr‘, und noch viel mehr!“ wollte Johann Strauß mit seinem „Zigeunerbaron“ bei seinem Einstieg in die ehrwürdige Welt der Hofoper präsentieren. Librettist Ignaz Schnitzer verpatzte den Coup, Strauß komponierte stattdessen für das Theater an der Wien die legendäre Operettenversion. Legendär auch die Besetzung: Erika Köth als Saffi und Rudolf Schock als Sándor Barinkay! Werner Schmidt-Boelcke am Pult der Berliner Symphoniker.