Der 1912 geschriebene „Zigeunerprimas“ gilt in Fachkreisen als die kompositorisch anspruchsvollste Operette von Emmerich Kálmán. Kein Wunder, hat sich doch der ungarische Maestro mit diesem Werk ein musikalisches Denkmal gesetzt – ähnlich wie Johann Strauß mit dem „Zigeunerbaron“ oder Franz Lehár später mit „Giuditta“. An einer Stelle im „Zigeunerprimas“ heißt es sogar ziemlich deutlich:

„Auf der Musikakademie sagen sie, ich sei ein Zigeuner und hätte keine Ahnung von Legato. Und das mir! Mir, der ich mehr von Kontrapunkt verstehe als der ganze Richard Strauss!“

Hier vermeint man direkt den frustrierten Kálmán herauszuhören, der selbst vier Jahre lang an der Budapester Musikakademie u.a. gemeinsam mit Béla Bartók, Zoltán Kodály und Leó Weiner die Schulbank gedrückt hatte und nun als erfolgreicher Operettenkomponist von seinen Kollegen der „Ernsten Musik“ vorwiegend Geringschätzung oder Ignoranz erntete.

Verpackt hat Kálmán seine Unzufriedenheit in eine Geschichte rund um den alternden Geigenvirtuosen Pali Rácz (Wolfgang Bankl), der nicht und nicht abtreten will, obwohl sein Sohn Laczi mittlerweile auch Erfolg hat – nicht zuletzt bei der schönen Juliska… Das Münchner Rundfunkorchester und Dirigent Claus Peter Flor vermitteln gekonnt in dem Generationenkonflikt.