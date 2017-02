Home Operettenfenster Der Zigeunerprimas.

Emmerich Kálmán und sein musikalisches Denkmal an die von ihm verehrte ungarische Künstlerfamilie: „Der Zigeunerprimas“ Pali Rácz ist ein alternder Geigenvirtuose, der nicht und nicht abtreten will. Dabei hat sein Sohn Laczi mittlerweile auch Erfolg – nicht zuletzt bei der schönen Juliska (Edith Lienbacher). Das Münchner Rundfunkorchester und Dirigent Claus Peter Flor vermitteln in dem Generationenkonflikt. In weiteren Rollen: Zoran Todorovich (Gaston), Gabriele Rossmanith (Sári) und Klaus Häger (Cadeau).