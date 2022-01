Home Rubato Melissa Dermastia.

Melissa Dermastia macht Kirchenmusik, liebt die Abwechsung und die Grunge Band aus Seattle, Pearl Jam. Die gebürtige Kärntnerin kam eher zufällig zur Orgel und dachte an viel, aber weniger daran, Kirchenmusik zu studieren. Tat es dann doch in Wien und ist seit 2016 Dommusikassistentin am Klagenfurter Dom. Sie unterrichtet mittlerweile auch selbst an der ehemaligen Alma Mater, der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und leitet den Kärntner Madrigalchor, eine künstlerische Ikone der Kärntner Chorseele. Sie liebt den Blick über den Tellerrand und möchte diese Perspektive auch für ihre Arbeit in Graz beibehalten. Was ihr noch wichtig ist und was sie nach einem erfüllten Hochamt macht, hat Musikchefin Ursula Magnes nachgefragt.