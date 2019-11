Interpret: Lea und Esther Birringer

Label: Rubicon

EAN: 5065002149336

Nachdem sich die Geigerin Lea Birringer zuletzt auf CD gemeinsam mit ihrer Schwester mit den großen Sonaten von Grieg und Franck sowie den beiden Elegien von Liszt beschäftigt hat, ist es nun das virtuose Violinrepertoire, das sie für ihre neue Aufnahme ausgewählt hat. Frei nach Paganinis Palpiti Variationen heißt die CD „Di tanti Palpiti“ und ist im englischen Label Rubicon erschienen.

Wie beim Beginn eines Balles, traditionell mit jung Damen und Herren Komitee, zieht uns auch auf der neuen CD von Lea und Esther Birringer die eröffnende Konzertpolonaise von Henryk Wieniawski in ihren Bann. Gleich beim ersten Werk zeigt Lea Birringer eindrucksvoll, dass ihr technische Schwierigkeiten auf der Violine fremd sein dürften. Klanglich packt sie hier schon einmal fest zu, die Doppelgriffe blitzsauber, die Flageolette-Passagen und Läufe, als wären das keinerlei Herausforderungen. Eine Perfektion, die sich auch bei Saint-Saens Introduction et Rondo capriccioso oder der fingerbrecherischen Figaro-Rhapsodie von Mario Castelnuovo-Tedesco fortsetzt. Ganz den historischen Vorbildern Sarasate, Wieniawksi und Paganini entsprechend, die einige dieser Werke wenn nicht selbst komponiert, so zumindest angeregt haben.

Dass eine Virtuosen-CD den technischen Anforderungen genügen muss, ist für eine Musikerin wie Lea Birringer allerdings nur eine Grundvoraussetzung. Vielmehr verleiht sie diesen Werken eine Tiefe und musikantische Spielfreude, die mir beim Zuhören ein wohliges Dauerlächeln ins Gesicht zaubern. Herrlich, die Freiheiten, die sie sich in Sarasates Zigeunerweisen nimmt, erfrischend, mit welchem Charme und Witz sich Lea Birringer durch Waxmans Carmen-Fantasie spielt. Von Franz Waxman stammt auch das abschließende Arrangement der berühmten Humoreske Nr. 7 von Antonín Dvořák, die nach all der Aufregung zuvor für einen ruhigen Ausklang sorgt. Technische Brillanz, Feuer und Leidenschaft – eine CD, die große Freude bereitet! (mg)