Von 2007 bis 2013 gab es in der Wiener Schottenkirche das Internationale Orgelfestival Dialogues mystiques, das in enger Kooperation mit radio klassik Stephansdom stattgefunden hat. Chefredakteur Christoph Wellner erinnert am Thementag Schottenstift mit exklusiven Live-Mitschnitten an dieses Festival.

Mathis-Orgel in der Wiener Schottenkirche. (c) P. Christoph Merth OSB