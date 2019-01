Alexander Goldenweiser hat die russische Pianisten-Szene geprägt wie kaum ein anderer vor oder nach ihm. Selbst ein Schüler von Alexander Siloti, Wassili Safonoff und Paul Pabst, unterrichtete der Skrjabin-Intimus das Who is Who der Pianistenriege des 20. Jahrhunderts, darunter Grigori Ginsburg, Samuil Feinberg und Lasar Berman. Zwei weitere Vertreter der Goldenweiser-Schule waren Tatjana Nikolajewa (1924-1993) und Dmitri Kabalewski (1904-1987).

Es wird wohl kein allzu großer Zufall gewesen sein, dass die sowohl als Pianistin wie als Komponistin erfolgreiche Tatjana Nikolajewa zu Goldenweiser kam; schließlich war bereits ihre Mutter eine von dessen Schülerinnen gewesen. Außerhalb des Ostblocks wurde man spätestens 1950 auf sie aufmerksam, als sie den 1. Preis beim Leipziger Bach-Wettbewerb erspielte. Bekannt geworden ist dieser Auftritt vor allem deshalb, weil das Jurymitglied Dmitri Schostakowitsch dadurch zu seinen 24 Präludien und Fugen op. 87 inspiriert wurde, die wiederum zu Nikolajewas Markenzeichen werden sollten. Im Laufe ihres Lebens nahm die spätere Professorin am Moskauer Konservatorium dieses Werk nicht weniger als dreimal auf – und tragischerweise war es auch dieses Werk, dass sie in jenem Augenblick spielte, als sie während eines ihrer Konzerte einen Gehirnschlag erlitt. Trotz ihrer engen Verbindung zu Bach (es wird gesagt, sie habe sein gesamtes Oeuvre auswendig spielen können!), war sie auch eine meisterhafte Interpretin des romantischen Repertoires; ein Tondokument der besonderen Art ist jenes mit Tschaikowskys Zweitem Klavierkonzert unter der Stabführung von Nikolai Anosov. Diese Aufnahme entstand nämlich nur kurz nach ihrem fulminanten 1. Platz in Leipzig und zeigt Tatjana Nikolajewa auf der ersten Höhe ihrer jahrzehntelang andauernden Karriere.

Ein weiteres „Zweites“ Klavierkonzert folgt im Anschluss, jenes des Goldenweiser-Schülers Dmitri Kabalewski. Aufgrund seiner traditionellen Tonsprache fand der als Stummfilm-Pianist ins musikalische Leben gestartete Kabalewski auch in der Sowjetunion Anerkennung (beileibe keine Selbstverständlichkeit!) und erhielt nicht nur zahlreiche Preise, sondern bekleidete mindestens ebensoviele Ämter. Seine Biographie ist ein gutes Beispiel dafür, wie stark die Goldenweiser-Schule dank Schülern wie Nikolajewa und Kabalewski auch noch die folgenden Generationen beeinflusst hat.

Bild: Tatjana Nikolajewa mit Dmitri Schostakowitsch