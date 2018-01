Home Operettenfenster Die Banditen.

Das letzte abendfüllende Werk von Jacques Offenbach verschwand mit Beginn des Deutsch-Französischen Krieges von den Spielplänen und hat sich seitdem nie so recht von dieser Niederlage erholt. Dabei gehört das Stück rund um eine Räuberbande und korrupte Staatsdiener zu Offenbachs besten Werken! In der deutschen Einspielung sorgen Martha Mödl (Herzogin), Hubert Möhler (Falsacappa), Eva Csapo (Fiorella) und Jean van Ree (Fragoletto) für gute Stimmung. Am Pult des WDR Rundfunkorchesters Köln trotzt der wackere Pinchas Steinberg allen inhaltlichen und musikalischen Manipulationsversuchen.