Die Bibel und das Unaussprechliche

Elisabeth Birnbaum über die neue Einheitsüberseztung. Ein radio klassik-Sommergespräch von Stefanie Jeller.

Sie war in ihrem ersten Beruf Sängerin. Dann hat sie Theologie studiert und wurde Bibelwissenschaftlerin. Die beiden Tätigkeiten haben etwas gemeinsam, sagt Elisabeth Birnbaum: Auf der Bühne und im Konzertsaal versuchte sie einen Text nicht nur verständlich zu machen, sondern die Herzen anzusprechen. Auch jetzt geht es ihr darum, an die Herzen der Zuhörenden zu gelangen, die Bibel als Weg zu Gott erschließen.

Elisabeth Birnbaum hat am Alten Testament geforscht, und über das Buch Judith promoviert; weitere Forschungsschwerpunkte sind das Buch Kohelet, das Hohelied und Salomo. Vor einem Jahr wurde sie Direktorin des Österreichischen Katholischen Bibelwerks – in einer entscheidenden Phase, denn die deutschsprachige „Einheitsübersetzung“ der Bibel wurde überarbeitet. Manches ist für uns ungewohnt, vor allem ein Wort mit vier Buchstaben… radio klassik-Redakteurin Stefanie Jeller hat die Direktorin des Bibelwerks für das (für heuer letzte) radio klassik Sommergespräch besucht. Hören Sie eine Sendung, in der es schon um Weihnachten geht.

Montag, 27. September 2018, 17.30-17.55 Uhr

Österreichisches Katholisches Bibelwerk: www.bibelwerk.at

Jahres der Bibel: https://www.bibelwerk.at/home-39540

Wie heißt Gott? (Bibel heute 1/18)

Gottes Name(n) (Bibel und Kirche 2/10)