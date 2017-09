Home Operettenfenster Die Blume von Hawaii.

In Paul Abrahams 1931 uraufgeführter Operette „Die Blume von Hawaii“ dreht sich alles um die hawaiianische Prinzessin Laya (Margit Schramm), die unglücklich im Exil lebt. Als sie in ihre Heimat zurückkehrt, bringt sie nicht nur die amerikanische Besatzungsmacht ins Schwitzen, sondern auch zwei Herren: den amerikanischen Marinekapitän Reginald Harold Stone und Prinz Lilo-Taro. Lieselotte Ebnet, Rudolf Schock und Ferry Gruber rätseln gemeinsam mit den Berliner Symphonikern, dem Günther-Arndt-Chor und Werner Schmidt-Boelcke wer am Ende das Herz der „Blume von Hawaii“ gewinnen kann.