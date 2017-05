Home Operettenfenster Die Csárdásfürstin.

Reichlich Sozialkritik, adeliges Verwirrspiel und Abgesang der guten alten Zeit begegnet den Hörern der Hauptoperette „Die Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán. Ob das Leben wirklich so „Tra-la-la“ ist, wie von Comtesse Stasi (unvergessen: Else Liebesberg) und Graf Boni (Publikumsliebling Herbert Prikopa) am Rand des Weltkriegs beschrieben?

Franz Bauer-Theussl und das Orchester der Wiener Volksoper lassen „Tausend kleine Engelein“ für die legendäre Lotte Rysanek (als Sylva Varescu) und Rudolf Christ (Prinz Edwin) singen.