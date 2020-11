Über Frauen in Leitungsfunktionen zur Zeit des Apostel Paulus. Eine Sendung mit der Bibel-Expertin Marlis Gielen von der Universität Salzburg.

Die Frauen der ersten Jahrzehnten des Christentums hießen Lydia, Junia, Tryphäna und Tryphosa, Priska und Phöbe; sie waren oft wohlhabend und ihr Wort hatte Gewicht. Eine von ihnen, Phöbe, wird ausdrücklich als „Diakon“ bezeichnet. Deutschsprachige Bibeln nennen sie verharmlosend „Dienerin“, so auch noch die neue, überarbeitete deutsche Einheitsübersetzung.

Phöbe aus Kenchräe war eine wichtige Frau im Umfeld des Apostels Paulus. Er hatte Phöbe dazu auserkoren, den Brief an die Christusgläubigen in Rom zu überbringen. Das bedeutete, dass Phöbe dieses theologisch anspruchsvolle Schreiben auch erklären musste.

Was wissen wir über die Diakonin Phöbe? Was waren ihre Tätigkeiten in der christlichen Gemeinde von Kenchräe, und kann sie ein Vorbild für heute sein? – Über den aktuellen Stand der Forschung berichtet die neutestamentliche Bibelwissenschaftlerin Marlis Gielen von der Universität Salzburg.

Eine Sendung in der Reihe „Achtung Bibel!“

Gestaltung: Stefanie Jeller

Montag, 16. November 2020, 17.30-17.55 Uhr

JAHRE DER BIBEL

Die Sendereihe „Achtung Bibel!“ ist ein radio klassik Stephansdom-Beitrag von Stefanie Jeller zu den „Drei Jahren der Bibel“ – eine Initiave des Österreichischen Katholischen Bibelwerks.

Drei Jahre der Bibel.

Bibel – Hören. Lesen. Leben

1. Dezember 2018 bis 29. Juni 2021

Österreichweite Initiativen rund um das Buch der Bücher

