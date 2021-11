Home Startseite Die Elisabethinen in Österreich.

Der Thementag am 19. November 2021, es ist der Gedenktag der Heiligen Elisabeth von Thüringen stellt die Tätigkeit des Ordens der Elisabethinen, sowie in den Gesundheits- und Sozialeinrichtungen der Elisabethinenin Linz-Wien in den Mittelpunkt.

In den Beiträgen von 8 bis 18 Uhr hören Sie viel zum Ordensleben und der Arbeit im Ordensklinikum der Elisabethinen Linz-Wien. Zu Wort kommen u.a. Generaloberin Schwester Barbara Lehner, Sr. Rita Kitzmüller, Sr. Justina Enzenhofer, Sr. Luzia Reiter, Sr. Helena Fürst, sowie leitende MitarbeiterInnen des Ordensklinikums der Bereiche Geschäftsführung, Unternehmenskommunikation und Standortmanager der Einrichtungen in Wien, Linz und Graz.

Der Thementag auf radio klassik Stephansdom am 19. November ab 8:00 Uhr. Gestaltung: Stefan Hauser.