In der Mai-Ausgabe seiner Geschichten aus dem Archiv beschäftigt sich Otto Biba mit einem der weltweit bekanntesten Schätze des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien – mit der Eroica-Partitur von Ludwig van Beethoven. Wem wurde sie gewidmet? Wann und wo wurde sie uraufgeführt? Und warum weist die erste Seite ein so markantes Loch auf?

