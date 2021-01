Home Rezensionen Die Fledermaus.

Die Staatsoper hat Die Fledermaus von Johann Strauß zu Silvester ohne Publikum aufgeführt und live leicht zeitversetzt auf ORF III übertragen. Unser Opernexperte Richard Schmitz hat sich das natürlich angeschaut:

Vorweg muss man sagen, dass es nichts Schwierigeres gibt, als Komödien ohne Zuhörer aufzuführen. Sänger und Schauspieler sind auf die Reaktion im Haus abgewiesen. Sie spüren, wie die Leute reagieren, auch ein leises Schmunzeln ist nicht lautlos. Jeder Sänger, auch der routinierteste forciert, wenn er vor leerem Haus singt. Nur wenn man das alles berücksichtigt, kann man die Leistungen des gestrigen Abends genießen. Alle waren mit Herz und Seele bei der Sache. Die Freude die Meisteroperette des Walzerkönigs verwirklichen zu können war spürbar. Endlich wieder Oper live. In der traditionellen Inszenierung von Otto Schenk lief alles wie vorgesehen ab. Ob das viele Stoßen und Schubsen wirklich von Schenk stammt, wage ich zu bezweifeln. Er ist ja eher ein Meister des subtilen Humors, der das Hintergründige bevorzugt. Am Besten haben sich die Damen in der Situation zurechtgefunden, Camilla Nylund füllt den Saal mit ihrer doch schon breitem Stimme. Der Csardas hätte durchaus ungarischer sein können, mit seinen vielen Rubati und Tempoverschiebungen. Da hätte auch Cornelius Meister am Pult nachlegen können. Regula Mühlemann entspricht dem Rollenbild der energischen Kammerzofe und setzt sich auch stimmlich in Szene. Georg Nigl singt einen respektablen Gabriel von Eisenstein. Der selbstbewusste Privatier ist er in dieser Inszenierung nicht. Martin Häßler als Falke setzt sich als Drahtzieher seiner Rache einer Fledermaus zuwenig in Szene. Okka von Damerau hat eine schöne Stimme, kann aber als Orlofsky die gefährliche Seite des reichen Lebemanns und seinen Lebensüberdruss kaum glaubhaft machen. Michael Laurenz zeigt als Alfred in den Duetten mit der Nylund seine geschmeidige Stimme. Hinter der Bühne forciert er allzu sehr. Auch das bewusste Falschsingen der bekannten Opernarien kann ohne Publikumsreakrtion nur wenig Heiterkeit erregen. Jochen Schmeckenbecher ist für den Gefängnisdirektor schon fast eine Überbesetzung. Robert Bartneck als Blind und Ileana Tonca in der Sprechrolle der Ida passen ins Ensemble. Besonders schwer hat es ohne Publikum Peter Simonischek als Frosch, obwohl er sich als einziger um subtileren Humor bemüht. Seine Pointen und aktuellen Anspielungen hätten sich so manchen Lacher verdient. Orchester und Chor der Staatsoper sorgten musikalisch für einen animierten reibungsvollen Ablauf. Cornelius Meister zeigte schon in der Ouvertüre, dass er weiß, wie Johann Strauß klingen soll. Sylvestereinlage gab es keine. Wahrscheinlich wäre die Aufführung mit Publikum ein großer Erfolg geworden. Hoffentlich dürfen wir bald wieder ins Haus. Unsere Begeisterung wird grenzenlos sein.

Bewertung: 7,4

Georg Nigl, Regula Mühlemann (c) Wiener Staatsoper / Michael Pöhn