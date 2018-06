Home Rubato Die Fußball-WM-Orte, anders!

Seit einigen Tagen dreht sich für viele alles nur um das runde Leder genannt Fußball. Die Weltmeisterschaft 2018 findet derzeit in Russland statt und man kann sich auch hierzulande kaum dem Spektakel entziehen. Wieder gibt es in vielen Gastgärten Fernseher, in manch größerer Anlage zieht das Public Viewing seine Besucher an und in Gesprächen, selbst in der Pause einer Oper oder eines Konzertes, sind Ergebnisse, Tore und Fouls Gesprächsthema. Michael Gmasz hat sich für die heutige Rubatoausgabe auf die Spurensuche nach dem kulturellen Erbe der verschiedenen Austragungsorte der WM begeben und ist einmal mehr, ein andermal weniger fündig geworden.