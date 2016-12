Home Perspektiven Die Geburt.

Ein Kind kommt auf die Welt.

Klaus Doblich-Frühstück ist seit wenigen Wochen Vater. Als es am 24. November losging, seine Frau die ersten Wehen spürte, stand er ihr bei. Bis es dann da war, ihr Kind. „Das war der emotionalste Moment meines Lebens“, erzählt der Vater.

Nina Prehofer steht all das noch bevor – sie ist hochschwanger mit ihrem ersten Kind. „Ich bin schon gespannt, was da auf mich zukommt“, sagt die junge Frau.

Uschi Reim-Hofer hat schon viele Frauen auf ihrem Weg zum Mutter-Werden begleitet, sie ist seit 39 Jahren Hebamme im Krankenhaus „Göttlicher Heiland“. „Jede Geburt ist einzigartig“, sagt sie, „und jedes Kind, das auf die Welt kommt, ist auch eine Friedensbotschaft“. Die Weihnachtsgeschichte erzählt von einer Geburt, von einem göttlichen Kind. Welche Botschaft für uns in diesem Kind steckt – damit beschäftigt sich die Traumforscherin und Psychotherapeutin Ute Karin Höllrigl. Eine Sendung über die Vielfalt und das Wunder des Lebens.

Gestaltung: Gerlinde Wallner.