Einfach die Augen schließen und genießen- das können wir im Konzertsaal, wenn die Virtuosen auf der Geige zeigen, was sie können. Wieviel Arbeit dahinter steckt, die Kunst des Geigenspielens zu erlernen, das scheint einzuleuchten. Doch wieviel Arbeit steckt eigentlich in der Geige selbst? Geigenbaumeisterin Julia Maria Pasch gewährt Einblicke in eine Kunst, die für viele unbekannt ist.