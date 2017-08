Peter Frisée präsentiert Auschnitte aus Konzertmitschnitten der Goldenen Stunde 2017 in der Wiener Jesuitenkirche. Barry Jordan und der Sendungspräsentator höchstpersönlich musizierten an der Späth-Orgel der Wiener Innenstadtkirche, eingetaucht in ein ganz besonderes Abendlicht: die Goldene Stunde. Die Fresken Andrea Pozzos sowie die Orgelmusik tauchen in ein atemberaubendes Licht und eine damit verbundene Atmosphäre.

Playlist: [mehr]

(c) Marc Damm