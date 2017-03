Home Lebenswege Die Grenzgängerin.

Über die Künstlerin Marie Thérèse Escribano.

20 Jahre ist Marie Thérèse Escribano alt, als sie ihr Heimatland Spanien verlässt und aufbricht in eine neue Welt. Sie will Sängerin werden. Am liebsten Opernsängerin. In Belgien soll ihr das gelingen. Eltern hat sie damals keine mehr, der Vater ist vor wenigen Jahren, die Mutter vor drei Tagen gestorben. Aber ihre Eltern haben ihr etwas mitgegeben: den Glauben an die Verwirklichung der eigenen Träume. Und haben ihr vorgelebt, dass Sicherheitsdenken ein schlechter Lebensberater ist. All das führt die junge Frau Anfang der 1950er Jahre ins Wien der Nachkriegszeit – und zu einer Karriere als Avantgarde-Sängerin. Heute ist sie 90 Jahre alt und steht nach wie vor auf der Bühne. Marie Thérèse Escribano lebt für die Kunst und aus der Kunst.

Eine Porträtsendung, gestaltet von Gerlinde Wallner.