Warum sind manche Musikfreunde immer noch mit der Zählung der letzten Schubert-Symphonien verwirrt? Was wissen wir über ihre ersten Aufführungen? Hat wirklich Robert Schumann dieses Werk in Wien entdeckt? Warum dirigierte Claudio Abbado vier Takte mehr als andere Dirigenten? – Archivdirektor Otto Biba stellt viele Fragen und gibt viele Antworten in seinen Geschichten aus dem Archiv.

Inhalt teilen