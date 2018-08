Home Perspektiven Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Am Montag feiert Kurt Spera seinen 90. Geburtstag und das grenzt an ein Wunder. Denn als Sechsjähriger erkrankte er lebensgefährlich und als er zehn Jahre alt war, kamen die Nazis in Österreich an die Macht und der Sohn einer Jüdin wurde zum Freiwild. Als unermüdlicher Zeitzeuge erzählt Kurt Spera heute den jungen Generationen von dem, was er erlebt hat und was sich nie wiederholen soll.

Eine Sendung von Monika Fischer.