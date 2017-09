Home Spezial Die intuitive Musikantin.

Dieser Tage erscheint das Buch Nikolaus Harnoncourt „Wir sind eine Entdeckergemeinschaft“, herausgegeben von Alice Harnoncourt. Die Geigerin feiert am 26. September ihren 87. Geburtstag. Ihrer Stimme und ihrem Wesen sind die Jahre sowie die schmerzliche Begegnung mit dem Tod kaum anzumerken. Nach dem letzten Harnoncourt-Konzert mit Ludwig van Beethovens Missa Solemnis bei den Salzburger Festspielen vor zwei Jahren hat sie doch eine Art „Pensionsschock“ ereilt. Der Weg in den eigenen Garten, wo man immer irgendwo anfangen kann oder sogar muss, war hilfreich. Gedanken von Alice Harnoncourt über Motivation, Schubert, Nestroy, Bach, die Geigenhaltung, ein Leben nach dem Tod sowie das Anfangen und Abschiednehmen. Eine Sendung von Ursula Magnes, die die Musikerin in ihrem Haus und Garten in St. Georgen im Attergau besucht und zum Gespräch gebeten hat.

