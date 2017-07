Home Operettenfenster Die Kaiserin.

Wer Geschichteunterricht auf leichte Art wünscht, der liegt mit Leo Falls Operette „Die Kaiserin“ goldrichtig. Die Librettisten, Julius Brammer und Alfred Grünwald, haben sich nämlich vom historischen Vorbild – das weibliche Habsburger-Aushängeschild Maria Theresia – nicht allzuweit entfernt. Wie die echte Maria Theresia, so kämpft auch die Kaiserin bei Leo Fall mit ihrer Eifersucht auf den über alles geliebten Gemahl Franz Stephan von Lothringen (Franz Fehringer). Seine amourösen Eskapaden beschäftigen Maria Theresia (Anny Schlemm) nicht nur privat, sondern auch politisch – soll doch die berühmt gewordene Einrichtung der Keuschheitskommission ein Versuch gewesen sein, diese zu verhindern. Wie nahe sich die reale Maria Theresia und ihr Operetten-Pedant kommen bzw. welch großen Einfluss die Entscheidungen der Herrscherin auf das Leben ihrer Untertanen hatte, hören Sie in einer Aufnahme aus dem Jahr 1953 mit Franz Marszalek am Pult des Kölner Rundfunkorchesters. In weiteren Rollen: Willy Schneider (Graf Kaunitz), Willy Hofmann (Pepi Graf Cobenzl) und Gretl Schörg als Prinzessin Adelgunde.