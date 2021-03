Home Rubato Die Kar- und Ostertage im Dom.

Wäre nicht Corona, würden dieser Tage tausende Menschen den Wiener Stephansdom besuchen, um die Gottesdienste des Triduum Sacrum, der heiligen drei Tage, und die feierlichen Hochämter am Ostersonntag und -montag mitzufeiern. Aber es ist nach wie vor Corona-Ausnahmezustand, und so werden es wohl nicht Tausende noch „nur“ wenige Hunderte sein, die gemeinsam mit Kardinal Schönborn im Dom das Sterben und die Auferstehung Jesu miterleben werden. Einer, der jedes Jahr fix dabei ist, ist Domkapellmeister Markus Landerer. Im Gespräch mit Michael Gmasz geht er nicht nur näher auf die Musikauswahl für die einzelnen Tage ein, sondern erzählt auch, wie schwierig es in den vergangenen Wochen und Monaten war, sich kirchenmusikalisch an die jeweilige Situation anzupassen.