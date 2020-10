Den Stadt Wien Musikschulen ist es seit Jahren ein großes Anliegen, dass schon die jungen Schülerinnen und Schüler im Orchester musizieren. Die Kinderphilharmonie ist daher eine wunderbare Möglichkeit, unabhängig vom jeweiligen Musikschulstandort, erste Erfahrungen im gemeinsamen Musizieren zu machen. Michael (Violine) und Sophie (Cello) sind zwei der jungen Mitglieder, die im Gespräch mit Michael Gmasz erzählen, was ihnen am Orchestermusizieren besonders viel Spaß macht. Die Dirigentin Martina Bischof wiederum berichtet, worauf es beim Arbeiten im Kinder- und Jugendorchesterbereich ankommt und Swea Hieltscher, Leiterin der Stadt Wien Musikschulen, hofft, dass der Konzerttermin am 24. November trotz Corona halten wird.

