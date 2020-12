Home Perspektiven Die Kraft der Dankbarkeit

„Dankbarkeit ist die wesentliche christliche Haltung“, sagte Martin Luther. Für den Benediktiner David Steindl-Rast ist es die kürzeste Formel des Christentums. Wahrhaftig gelebte Dankbarkeit wäre die „Lösung der größten Probleme von heute, doch gibt es nichts, das uns so schwer fällt, wie einfach zu danken“, so Steindl-Rast. Diese weihnachtliche Geschichte erzählt, wie sich durch das Innehalten in entscheidenden Momenten Dinge verändern können. Und wie Dankbarkeit wahre Wunder bewirken kann.

Eine Sendung von Michaela Necker.