Die Krisenmama.

Eine Liebe auf Zeit

Nerven aus Stahl und ein offenes Herz. Wer das hat, kann eines werden, sagt Cornelia-Estella Haltrich: Krisenpflegemama. Für dreizehn Kinder war sie Mutter – und gab Liebe auf Zeit. Für Kinder, wie Klara (Name geändert), die einfach nicht mehr aufhören konnte zu schreien. „Kaum zu glauben, dass es in Österreich so verwahrloste Kinder gibt,“ erinnert sich Haltrich. Die Notfallmama ist eine Zwischenstation, wenn das eigene Zuhause für die Kinder zu gefährlich wird, wegen Gewalt, Drogen, Missbrauch. Bis die Behörden klären, was da eigentlich los ist in der Familie, werden die Kinder von Krisenpflegeeltern betreut. „Durchschnittlich waren die Kinder drei Monate bei mir“, sagt die 49-Jährige.

Die Gitterbettkinder

Für die Kinder bewirken die wenigen Monate mitunter so viel wie ein ganzes Jahr. „Ich habe Eineinhalbjährige gehabt, die hatte man einfach ins Gitterbett gelegt, und damit war es gut. Wenn du dem Kind eine Biskotte in die Hand gegegeben hast, wusste es nicht, was es damit machen soll.“ Bis zu ein Jahr hinkten die Krisenkinder ihren Gleichaltrigen nach. Wenn sie Haltrich verließen, waren sie entwicklungstechnisch wieder am Stand. Eines ihrer ehemaligen Krisenkinder geht bald schon aufs Gymnasium.

